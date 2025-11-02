XBT (XBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00105241 $ 0.00105241 $ 0.00105241 Κατώτ. 24H $ 0.00122785 $ 0.00122785 $ 0.00122785 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00105241$ 0.00105241 $ 0.00105241 Υψηλ. 24H $ 0.00122785$ 0.00122785 $ 0.00122785 Υψηλή συνέχεια $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000486$ 0.000486 $ 0.000486 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.94% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.52%

XBT (XBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00115216. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00105241 και ενός υψηλού $ 0.00122785, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XBT είναι $ 0.03015309, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000486.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XBT έχει αλλάξει κατά +0.94% την τελευταία ώρα, +9.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XBT (XBT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.73M 999.73M 999.73M Συνολικός Όγκος 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XBT είναι $ 1.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XBT είναι 999.73M, με συνολική προσφορά 999729758.48. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.14M