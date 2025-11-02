Unit Solana (USOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 184.16 $ 184.16 $ 184.16 Κατώτ. 24H $ 188.05 $ 188.05 $ 188.05 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 184.16$ 184.16 $ 184.16 Υψηλ. 24H $ 188.05$ 188.05 $ 188.05 Υψηλή συνέχεια $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Χαμηλότερη τιμή $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.40%

Unit Solana (USOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $184.63. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 184.16 και ενός υψηλού $ 188.05, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USOL είναι $ 253.02, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 143.23.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USOL έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unit Solana (USOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 92.17B$ 92.17B $ 92.17B Προμήθεια Κυκλοφορίας 139.36K 139.36K 139.36K Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unit Solana είναι $ 25.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USOL είναι 139.36K, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 92.17B