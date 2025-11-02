Ridotto (RDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00590885 $ 0.00590885 $ 0.00590885 Κατώτ. 24H $ 0.00602042 $ 0.00602042 $ 0.00602042 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00590885$ 0.00590885 $ 0.00590885 Υψηλ. 24H $ 0.00602042$ 0.00602042 $ 0.00602042 Υψηλή συνέχεια $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00293954$ 0.00293954 $ 0.00293954 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +88.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +88.31%

Ridotto (RDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00591182. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00590885 και ενός υψηλού $ 0.00602042, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RDT είναι $ 1.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00293954.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RDT έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, -0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και +88.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ridotto (RDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Προμήθεια Κυκλοφορίας 314.76M 314.76M 314.76M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ridotto είναι $ 1.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RDT είναι 314.76M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.96M