Orgo (ORGO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Orgo (ORGO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00613392. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORGO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00496418 και ενός υψηλού $ 0.00633818, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORGO είναι $ 0.01118743, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00115957.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORGO έχει αλλάξει κατά +0.20% την τελευταία ώρα, +18.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Orgo (ORGO) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Orgo είναι $ 3.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORGO είναι 499.99M, με συνολική προσφορά 999991966.4805582. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.13M