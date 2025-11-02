Messiah (MSIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.090758 Υψηλ. 24H $ 0.092826 Υψηλή συνέχεια $ 0.539528 Χαμηλότερη τιμή $ 0.054834 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.59%

Messiah (MSIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.091608. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.090758 και ενός υψηλού $ 0.092826, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSIA είναι $ 0.539528, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.054834.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSIA έχει αλλάξει κατά +0.42% την τελευταία ώρα, -0.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Messiah (MSIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.11M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.08M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Messiah είναι $ 1.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSIA είναι 12.08M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.15M