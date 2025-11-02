Karum (KARUM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.122532 $ 0.122532 $ 0.122532 Κατώτ. 24H $ 0.169106 $ 0.169106 $ 0.169106 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.122532$ 0.122532 $ 0.122532 Υψηλ. 24H $ 0.169106$ 0.169106 $ 0.169106 Υψηλή συνέχεια $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -20.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.64%

Karum (KARUM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.132956. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KARUM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.122532 και ενός υψηλού $ 0.169106, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KARUM είναι $ 0.475405, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02672377.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KARUM έχει αλλάξει κατά -3.63% την τελευταία ώρα, -20.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -43.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Karum (KARUM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.70M 14.70M 14.70M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Karum είναι $ 1.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KARUM είναι 14.70M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.79M