GUANO (GUANO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00017689 $ 0.00017689 $ 0.00017689 Κατώτ. 24H $ 0.00019164 $ 0.00019164 $ 0.00019164 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00017689$ 0.00017689 $ 0.00017689 Υψηλ. 24H $ 0.00019164$ 0.00019164 $ 0.00019164 Υψηλή συνέχεια $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016146$ 0.00016146 $ 0.00016146 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.74%

GUANO (GUANO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00018917. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUANO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017689 και ενός υψηλού $ 0.00019164, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUANO είναι $ 0.00103775, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016146.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUANO έχει αλλάξει κατά -0.78% την τελευταία ώρα, +6.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GUANO (GUANO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 135.55K$ 135.55K $ 135.55K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 160.57K$ 160.57K $ 160.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 714.26M 714.26M 714.26M Συνολικός Όγκος 846,110,701.9884251 846,110,701.9884251 846,110,701.9884251

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GUANO είναι $ 135.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUANO είναι 714.26M, με συνολική προσφορά 846110701.9884251. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 160.57K