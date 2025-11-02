ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή GUANO είναι 0.00018917 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GUANO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GUANO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή GUANO είναι 0.00018917 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GUANO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GUANO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GUANO

Πληροφορίες Τιμής GUANO

Τι είναι το GUANO

Επίσημος Ιστότοπος GUANO

Tokenomics GUANO

Προβλέψεις Τιμών GUANO

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

GUANO Λογότ.

GUANO Τιμή (GUANO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GUANO σε USD

$0.0001888
$0.0001888$0.0001888
+5.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
GUANO (GUANO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:30:38 (UTC+8)

GUANO (GUANO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00017689
$ 0.00017689$ 0.00017689
Κατώτ. 24H
$ 0.00019164
$ 0.00019164$ 0.00019164
Υψηλ. 24H

$ 0.00017689
$ 0.00017689$ 0.00017689

$ 0.00019164
$ 0.00019164$ 0.00019164

$ 0.00103775
$ 0.00103775$ 0.00103775

$ 0.00016146
$ 0.00016146$ 0.00016146

-0.78%

+6.18%

+6.74%

+6.74%

GUANO (GUANO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00018917. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUANO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017689 και ενός υψηλού $ 0.00019164, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUANO είναι $ 0.00103775, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016146.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUANO έχει αλλάξει κατά -0.78% την τελευταία ώρα, +6.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GUANO (GUANO) Πληροφορίες αγοράς

$ 135.55K
$ 135.55K$ 135.55K

--
----

$ 160.57K
$ 160.57K$ 160.57K

714.26M
714.26M 714.26M

846,110,701.9884251
846,110,701.9884251 846,110,701.9884251

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GUANO είναι $ 135.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUANO είναι 714.26M, με συνολική προσφορά 846110701.9884251. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 160.57K

GUANO (GUANO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από GUANO σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GUANO σε USD ήταν $ -0.0000134939.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GUANO σε USD ήταν $ -0.0000450388.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GUANO σε USD ήταν $ -0.00008061407831827625.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+6.18%
30 ημέρες$ -0.0000134939-7.13%
60 Ημέρες$ -0.0000450388-23.80%
90 Ημέρες$ -0.00008061407831827625-29.88%

Τι είναι GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

GUANO (GUANO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

GUANO Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το GUANO (GUANO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία GUANO (GUANO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το GUANO.

Ελέγξτε την GUANO πρόβλεψη τιμής τώρα!

GUANO σε Τοπικά Νομίσματα

GUANO (GUANO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του GUANO (GUANO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GUANO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με GUANO (GUANO)

Πόσο αξίζει το GUANO (GUANO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GUANO στο USD είναι 0.00018917 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GUANO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GUANO σε USD είναι $ 0.00018917. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του GUANO;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GUANO είναι $ 135.55K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GUANO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GUANO είναι 714.26M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GUANO;
Το GUANO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00103775 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GUANO;
Το GUANO είχε τιμή ATL ύψους 0.00016146 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GUANO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GUANO είναι -- USD.
Θα ανέβει το GUANO υψηλότερα φέτος;
Το GUANO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GUANO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:30:38 (UTC+8)

GUANO (GUANO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,397.62
$110,397.62$110,397.62

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.26
$3,862.26$3,862.26

-0.85%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03061
$0.03061$0.03061

+1.86%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.72
$184.72$184.72

-0.91%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.23
$1,454.23$1,454.23

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,397.62
$110,397.62$110,397.62

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.26
$3,862.26$3,862.26

-0.85%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.72
$184.72$184.72

-0.91%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.29
$90.29$90.29

+27.33%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5280
$2.5280$2.5280

+1.08%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6875
$0.6875$0.6875

+1,275.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05647
$0.05647$0.05647

+182.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07846
$0.07846$0.07846

-6.98%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6875
$0.6875$0.6875

+1,275.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0050420
$0.0050420$0.0050420

+147.19%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000011
$0.000000000000000000000011$0.000000000000000000000011

+120.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.494133
$2.494133$2.494133

+73.77%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06855
$0.06855$0.06855

+57.36%