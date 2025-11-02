GIGAETH (GETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,854.29 $ 3,854.29 $ 3,854.29 Κατώτ. 24H $ 3,914.84 $ 3,914.84 $ 3,914.84 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,854.29$ 3,854.29 $ 3,854.29 Υψηλ. 24H $ 3,914.84$ 3,914.84 $ 3,914.84 Υψηλή συνέχεια $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Χαμηλότερη τιμή $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.74% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.58%

GIGAETH (GETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,860.1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,854.29 και ενός υψηλού $ 3,914.84, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GETH είναι $ 4,864.9, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2,597.03.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GETH έχει αλλάξει κατά -0.74% την τελευταία ώρα, -0.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GIGAETH (GETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.23K 3.23K 3.23K Συνολικός Όγκος 3,232.962419511771 3,232.962419511771 3,232.962419511771

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GIGAETH είναι $ 12.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GETH είναι 3.23K, με συνολική προσφορά 3232.962419511771. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.48M