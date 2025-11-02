Buckazoids (BUCKAZOIDS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.47%

Buckazoids (BUCKAZOIDS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUCKAZOIDS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUCKAZOIDS είναι $ 0.00492629, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUCKAZOIDS έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -5.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 423.60K$ 423.60K $ 423.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 423.60K$ 423.60K $ 423.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Buckazoids είναι $ 423.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUCKAZOIDS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 423.60K