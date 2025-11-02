BirbStrategy (BIRBSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00155987 Υψηλ. 24H $ 0.00165313 Υψηλή συνέχεια $ 0.01847473 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00099318 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.15%

BirbStrategy (BIRBSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00156748. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIRBSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00155987 και ενός υψηλού $ 0.00165313, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIRBSTR είναι $ 0.01847473, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00099318.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIRBSTR έχει αλλάξει κατά -0.35% την τελευταία ώρα, -4.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BirbStrategy (BIRBSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.49M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 950.94M Συνολικός Όγκος 950,939,373.2147429

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BirbStrategy είναι $ 1.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIRBSTR είναι 950.94M, με συνολική προσφορά 950939373.2147429. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.49M