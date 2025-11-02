ArchAI (ARCHAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00310375 Υψηλ. 24H $ 0.00313448 Υψηλή συνέχεια $ 0.00836712 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00271399 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.94%

ArchAI (ARCHAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00310939. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARCHAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00310375 και ενός υψηλού $ 0.00313448, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARCHAI είναι $ 0.00836712, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00271399.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARCHAI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ArchAI (ARCHAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.27M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.56M Προμήθεια Κυκλοφορίας 407.98M Συνολικός Όγκος 822,688,389.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ArchAI είναι $ 1.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARCHAI είναι 407.98M, με συνολική προσφορά 822688389.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.56M