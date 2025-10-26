Der Echtzeitpreis von Wakehacker by Virtuals beträgt heute 0.0004157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAKEAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAKEAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wakehacker by Virtuals beträgt heute 0.0004157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAKEAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAKEAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Wakehacker by Virtuals Preis (WAKEAI)

$0.000401
+2.50%1D
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00038103
24H Tief
$ 0.00048309
24H Hoch

$ 0.00038103
$ 0.00048309
$ 0.00132264
$ 0.00014284
+8.46%

+8.58%

+50.79%

+50.79%

Der Echtzeitpreis von Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) beträgt $0.0004157. In den letzten 24 Stunden wurde WAKEAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00038103 und einem Höchstpreis von $ 0.00048309 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAKEAI liegt bei $ 0.00132264, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00014284.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAKEAI im letzten Stunde um +8.46%, in den letzten 24 Stunden um +8.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Marktinformationen

$ 257.61K
--
$ 396.33K
650.00M
1,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wakehacker by Virtuals beträgt $ 257.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAKEAI liegt bei 650.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 396.33K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wakehacker by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wakehacker by Virtuals zu USD bei $ +0.0000245645.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wakehacker by Virtuals zu USD bei $ -0.0001403391.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wakehacker by Virtuals zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+8.58%
30 Tage$ +0.0000245645+5.91%
60 Tage$ -0.0001403391-33.75%
90 Tage$ 0--

Was ist Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Ressource

Wakehacker by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wakehacker by Virtuals-(WAKEAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wakehacker by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wakehacker by Virtuals-Preisprognose an!

WAKEAI zu lokalen Währungen

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WAKEAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Wie viel ist Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WAKEAI in USD beträgt 0.0004157 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WAKEAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WAKEAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0004157. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wakehacker by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von WAKEAI beträgt $ 257.61K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WAKEAI?
Das Umlaufangebot von WAKEAI beträgt 650.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WAKEAI?
WAKEAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00132264 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WAKEAI?
WAKEAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00014284 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WAKEAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WAKEAI beträgt -- USD.
Wird WAKEAI dieses Jahr noch steigen?
WAKEAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WAKEAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
