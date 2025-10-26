Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00038103 24H Hoch $ 0.00048309 Allzeithoch $ 0.00132264 Niedrigster Preis $ 0.00014284 Preisänderung (1H) +8.46% Preisänderung (1T) +8.58% Preisänderung (7T) +50.79%

Der Echtzeitpreis von Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) beträgt $0.0004157. In den letzten 24 Stunden wurde WAKEAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00038103 und einem Höchstpreis von $ 0.00048309 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAKEAI liegt bei $ 0.00132264, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00014284.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAKEAI im letzten Stunde um +8.46%, in den letzten 24 Stunden um +8.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 257.61K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 396.33K Umlaufangebot 650.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wakehacker by Virtuals beträgt $ 257.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAKEAI liegt bei 650.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 396.33K.