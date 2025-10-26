Virgen (VIRGEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.000448 24H Hoch $ 0.00127139 Allzeithoch $ 0.03441068 Niedrigster Preis $ 0.00016912 Preisänderung (1H) +12.39% Preisänderung (1T) -40.45% Preisänderung (7T) +217.77%

Der Echtzeitpreis von Virgen (VIRGEN) beträgt $0.00067076. In den letzten 24 Stunden wurde VIRGEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000448 und einem Höchstpreis von $ 0.00127139 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIRGEN liegt bei $ 0.03441068, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016912.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIRGEN im letzten Stunde um +12.39%, in den letzten 24 Stunden um -40.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +217.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Virgen (VIRGEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 628.35K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 628.35K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Virgen beträgt $ 628.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIRGEN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 628.35K.