SPIRA (SPIRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -6.96% Preisänderung (1T) -0.49% Preisänderung (7T) +52.44% Preisänderung (7T) +52.44%

Der Echtzeitpreis von SPIRA (SPIRA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SPIRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPIRA liegt bei $ 0.00178383, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPIRA im letzten Stunde um -6.96%, in den letzten 24 Stunden um -0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +52.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SPIRA (SPIRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 138.42K$ 138.42K $ 138.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 728.60K$ 728.60K $ 728.60K Umlaufangebot 189.98M 189.98M 189.98M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SPIRA beträgt $ 138.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPIRA liegt bei 189.98M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 728.60K.