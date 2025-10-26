mirrorstage (MS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.0016399 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -3.31% Preisänderung (1T) +1.85% Preisänderung (7T) +13.32%

Der Echtzeitpreis von mirrorstage (MS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MS liegt bei $ 0.0016399, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MS im letzten Stunde um -3.31%, in den letzten 24 Stunden um +1.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

mirrorstage (MS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 299.22K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 299.22K Umlaufangebot 999.67M Gesamtangebot 999,667,987.155149

Die aktuelle Marktkapitalisierung von mirrorstage beträgt $ 299.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MS liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999667987.155149. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 299.22K.