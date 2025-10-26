MarsMi (MARSMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.10008 $ 0.10008 $ 0.10008 24H Tief $ 0.102599 $ 0.102599 $ 0.102599 24H Hoch 24H Tief $ 0.10008$ 0.10008 $ 0.10008 24H Hoch $ 0.102599$ 0.102599 $ 0.102599 Allzeithoch $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Niedrigster Preis $ 0.093141$ 0.093141 $ 0.093141 Preisänderung (1H) -0.22% Preisänderung (1T) +2.29% Preisänderung (7T) +1.29% Preisänderung (7T) +1.29%

Der Echtzeitpreis von MarsMi (MARSMI) beträgt $0.102368. In den letzten 24 Stunden wurde MARSMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.10008 und einem Höchstpreis von $ 0.102599 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARSMI liegt bei $ 0.187525, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.093141.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARSMI im letzten Stunde um -0.22%, in den letzten 24 Stunden um +2.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MarsMi (MARSMI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 102.37M$ 102.37M $ 102.37M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 102.37M$ 102.37M $ 102.37M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MarsMi beträgt $ 102.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARSMI liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999992.295692. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 102.37M.