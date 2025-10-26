Lol Guy (LOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00010189 24H Hoch $ 0.00011652 Allzeithoch $ 0.00113496 Niedrigster Preis $ 0.00006558 Preisänderung (1H) +1.44% Preisänderung (1T) +2.77% Preisänderung (7T) +23.44%

Der Echtzeitpreis von Lol Guy (LOL) beträgt $0.00010612. In den letzten 24 Stunden wurde LOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00010189 und einem Höchstpreis von $ 0.00011652 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOL liegt bei $ 0.00113496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006558.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOL im letzten Stunde um +1.44%, in den letzten 24 Stunden um +2.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lol Guy (LOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 105.91K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 105.91K Umlaufangebot 998.05M Gesamtangebot 998,050,741.054154

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lol Guy beträgt $ 105.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOL liegt bei 998.05M, das Gesamtangebot bei 998050741.054154. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.91K.