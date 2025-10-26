Ledgity Token (LDY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Niedrigster Preis $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +5.17% Preisänderung (7T) +5.17%

Der Echtzeitpreis von Ledgity Token (LDY) beträgt $0.01001279. In den letzten 24 Stunden wurde LDY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LDY liegt bei $ 0.110451, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00392962.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LDY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +5.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ledgity Token (LDY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 368.75K$ 368.75K $ 368.75K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 750.96K$ 750.96K $ 750.96K Umlaufangebot 36.83M 36.83M 36.83M Gesamtangebot 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ledgity Token beträgt $ 368.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LDY liegt bei 36.83M, das Gesamtangebot bei 75000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 750.96K.