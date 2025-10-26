Der Echtzeitpreis von Ledgity Token beträgt heute 0.01001279 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LDY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LDY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ledgity Token beträgt heute 0.01001279 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LDY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LDY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LDY

LDY-Preisinformationen

LDY-Whitepaper

Offizielle LDY-Website

LDY-Tokenökonomie

LDY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Ledgity Token Logo

Ledgity Token Preis (LDY)

Nicht aufgelistet

1 LDY zu USD Echtzeitpreis:

$0.01001279
$0.01001279$0.01001279
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Ledgity Token (LDY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:16 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.110451
$ 0.110451$ 0.110451

$ 0.00392962
$ 0.00392962$ 0.00392962

--

--

+5.17%

+5.17%

Der Echtzeitpreis von Ledgity Token (LDY) beträgt $0.01001279. In den letzten 24 Stunden wurde LDY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LDY liegt bei $ 0.110451, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00392962.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LDY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +5.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ledgity Token (LDY) Marktinformationen

$ 368.75K
$ 368.75K$ 368.75K

--
----

$ 750.96K
$ 750.96K$ 750.96K

36.83M
36.83M 36.83M

75,000,000.0
75,000,000.0 75,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ledgity Token beträgt $ 368.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LDY liegt bei 36.83M, das Gesamtangebot bei 75000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 750.96K.

Ledgity Token (LDY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ledgity Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ledgity Token zu USD bei $ -0.0002292908.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ledgity Token zu USD bei $ -0.0043215752.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ledgity Token zu USD bei $ -0.002988395822702425.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0002292908-2.28%
60 Tage$ -0.0043215752-43.16%
90 Tage$ -0.002988395822702425-22.98%

Was ist Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Ledgity Token (LDY) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Ledgity Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ledgity Token (LDY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ledgity Token-(LDY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ledgity Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ledgity Token-Preisprognose an!

LDY zu lokalen Währungen

Ledgity Token (LDY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ledgity Token (LDY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LDY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Ledgity Token (LDY)

Wie viel ist Ledgity Token (LDY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LDY in USD beträgt 0.01001279 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LDY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LDY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01001279. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ledgity Token?
Die Marktkapitalisierung von LDY beträgt $ 368.75K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LDY?
Das Umlaufangebot von LDY beträgt 36.83M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LDY?
LDY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.110451 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LDY?
LDY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00392962 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LDY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LDY beträgt -- USD.
Wird LDY dieses Jahr noch steigen?
LDY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LDY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:16 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,205.27
$113,205.27$113,205.27

+1.63%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,038.56
$4,038.56$4,038.56

+2.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05586
$0.05586$0.05586

-18.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3192
$6.3192$6.3192

-13.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.52
$197.52$197.52

+2.93%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,038.56
$4,038.56$4,038.56

+2.69%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,205.27
$113,205.27$113,205.27

+1.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6453
$2.6453$2.6453

+1.81%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.52
$197.52$197.52

+2.93%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20154
$0.20154$0.20154

+2.70%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6053
$0.6053$0.6053

+908.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052053
$0.052053$0.052053

-85.12%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1943
$0.1943$0.1943

-82.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6053
$0.6053$0.6053

+908.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000235
$0.0000000000000000000235$0.0000000000000000000235

+113.63%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14995
$0.14995$0.14995

+83.53%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009200
$0.000000000000000009200$0.000000000000000009200

+67.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114836
$0.114836$0.114836

+45.44%