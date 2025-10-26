Giant Token (GTAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.63% Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) -10.93% Preisänderung (7T) -10.93%

Der Echtzeitpreis von Giant Token (GTAN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GTAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GTAN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GTAN im letzten Stunde um +0.63%, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Giant Token (GTAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 354.03K$ 354.03K $ 354.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 354.03K$ 354.03K $ 354.03K Umlaufangebot 375.23T 375.23T 375.23T Gesamtangebot 375,228,337,261,146.1 375,228,337,261,146.1 375,228,337,261,146.1

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Giant Token beträgt $ 354.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GTAN liegt bei 375.23T, das Gesamtangebot bei 375228337261146.1. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 354.03K.