DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 199.83 $ 199.83 $ 199.83 24H Tief $ 204.58 $ 204.58 $ 204.58 24H Hoch 24H Tief $ 199.83$ 199.83 $ 199.83 24H Hoch $ 204.58$ 204.58 $ 204.58 Allzeithoch $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Niedrigster Preis $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +1.83% Preisänderung (7T) +5.31% Preisänderung (7T) +5.31%

Der Echtzeitpreis von DFDV Staked SOL (DFDVSOL) beträgt $203.79. In den letzten 24 Stunden wurde DFDVSOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 199.83 und einem Höchstpreis von $ 204.58 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DFDVSOL liegt bei $ 259.77, der bisherige Tiefstpreis bei $ 150.48.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DFDVSOL im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 116.64M$ 116.64M $ 116.64M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 116.64M$ 116.64M $ 116.64M Umlaufangebot 572.34K 572.34K 572.34K Gesamtangebot 572,344.371780657 572,344.371780657 572,344.371780657

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DFDV Staked SOL beträgt $ 116.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DFDVSOL liegt bei 572.34K, das Gesamtangebot bei 572344.371780657. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.64M.