Mehr über DFDVSOL

DFDVSOL-Preisinformationen

Offizielle DFDVSOL-Website

DFDVSOL-Tokenökonomie

DFDVSOL-Preisprognose

DFDV Staked SOL Preis (DFDVSOL)

1 DFDVSOL zu USD Echtzeitpreis:

$203.79
$203.79
+1.80%1D
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:32:33 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 199.83
$ 199.83
24H Tief
$ 204.58
$ 204.58
24H Hoch

$ 199.83
$ 199.83

$ 204.58
$ 204.58

$ 259.77
$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48

-0.00%

+1.83%

+5.31%

+5.31%

Der Echtzeitpreis von DFDV Staked SOL (DFDVSOL) beträgt $203.79. In den letzten 24 Stunden wurde DFDVSOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 199.83 und einem Höchstpreis von $ 204.58 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DFDVSOL liegt bei $ 259.77, der bisherige Tiefstpreis bei $ 150.48.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DFDVSOL im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Marktinformationen

$ 116.64M
$ 116.64M

--
--

$ 116.64M
$ 116.64M

572.34K
572.34K

572,344.371780657
572,344.371780657

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DFDV Staked SOL beträgt $ 116.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DFDVSOL liegt bei 572.34K, das Gesamtangebot bei 572344.371780657. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.64M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DFDV Staked SOL zu USD bei $ +3.67.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DFDV Staked SOL zu USD bei $ +2.2157679120.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DFDV Staked SOL zu USD bei $ -4.1311493640.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DFDV Staked SOL zu USD bei $ +7.8918093731418.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +3.67+1.83%
30 Tage$ +2.2157679120+1.09%
60 Tage$ -4.1311493640-2.02%
90 Tage$ +7.8918093731418+4.03%

Was ist DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ressource

Offizielle Website

DFDV Staked SOL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DFDV Staked SOL (DFDVSOL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DFDV Staked SOL-(DFDVSOL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DFDV Staked SOL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DFDV Staked SOL-Preisprognose an!

DFDVSOL zu lokalen Währungen

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DFDV Staked SOL (DFDVSOL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DFDVSOL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Wie viel ist DFDV Staked SOL (DFDVSOL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DFDVSOL in USD beträgt 203.79 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DFDVSOL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DFDVSOL-zu-USD-Preis beträgt $ 203.79. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DFDV Staked SOL?
Die Marktkapitalisierung von DFDVSOL beträgt $ 116.64M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DFDVSOL?
Das Umlaufangebot von DFDVSOL beträgt 572.34K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DFDVSOL?
DFDVSOL erreichte einen Allzeithochpreis von 259.77 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DFDVSOL?
DFDVSOL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 150.48 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DFDVSOL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DFDVSOL beträgt -- USD.
Wird DFDVSOL dieses Jahr noch steigen?
DFDVSOL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DFDVSOL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:32:33 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

