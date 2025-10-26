AstroPepeX (APX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) -9.94% Preisänderung (7T) -13.14% Preisänderung (7T) -13.14%

Der Echtzeitpreis von AstroPepeX (APX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde APX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APX liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APX im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um -9.94% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AstroPepeX (APX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 571.34K$ 571.34K $ 571.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 571.34K$ 571.34K $ 571.34K Umlaufangebot 65.00B 65.00B 65.00B Gesamtangebot 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AstroPepeX beträgt $ 571.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APX liegt bei 65.00B, das Gesamtangebot bei 65000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 571.34K.