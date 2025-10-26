Der Echtzeitpreis von Froggie beträgt heute 0.004212 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FROGGIE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FROGGIE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Froggie beträgt heute 0.004212 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FROGGIE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FROGGIE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Froggie Logo

Froggie Kurs(FROGGIE)

1 FROGGIE zu USD Echtzeitpreis:

$0.004212
-1.84%1D
USD
Froggie (FROGGIE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:23 (UTC+8)

Froggie (FROGGIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.003867
24H Tief
$ 0.004869
24H Hoch

$ 0.003867
$ 0.004869
$ 0.0900423722044794
$ 0.000943851277787579
+2.80%

-1.83%

-49.86%

-49.86%

Der Echtzeitpreis von Froggie (FROGGIE) beträgt $ 0.004212. In den letzten 24 Stunden wurde FROGGIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.003867 und einem Höchstpreis von $ 0.004869 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FROGGIE liegt bei $ 0.0900423722044794, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000943851277787579.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FROGGIE im letzten Stunde um +2.80%, in den letzten 24 Stunden um -1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um -49.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Froggie (FROGGIE) Marktinformationen

No.3715

$ 0.00
$ 65.33K
$ 4.21M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Froggie beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 65.33K. Das Umlaufangebot von FROGGIE liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.21M.

Froggie (FROGGIE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Froggie für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00007895-1.83%
30 Tage$ -0.030678-87.93%
60 Tage$ -0.015788-78.94%
90 Tage$ -0.015788-78.94%
Froggie-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FROGGIE eine Veränderung von $ -0.00007895 (-1.83%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Froggie 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.030678(-87.93%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Froggie 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FROGGIE eine Veränderung von $ -0.015788 (-78.94%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Froggie 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.015788 (-78.94%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Froggie (FROGGIE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Froggie-Preisverlauf an.

Was ist Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) ist eine Kryptowährung, die in der Meme-Kultur verwurzelt ist und von einigen Benutzern als die „chinesische Version von Pepe“ bezeichnet wird.

Froggie ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Froggie Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FROGGIE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Froggie auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Froggie-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Froggie-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Froggie (FROGGIE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Froggie-(FROGGIE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Froggie zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Froggie-Preisprognose an!

Froggie (FROGGIE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Froggie (FROGGIE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FROGGIE Token!

Wie kauft man Froggie FROGGIE

Suchen Sie nach wie man Froggie kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Froggie direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Froggie Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Froggie sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Froggie Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Froggie

Wie viel ist Froggie (FROGGIE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FROGGIE in USD beträgt 0.004212 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FROGGIE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FROGGIE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.004212. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Froggie?
Die Marktkapitalisierung von FROGGIE beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FROGGIE?
Das Umlaufangebot von FROGGIE beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FROGGIE?
FROGGIE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0900423722044794 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FROGGIE?
FROGGIE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000943851277787579 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FROGGIE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FROGGIE beträgt $ 65.33K USD.
Wird FROGGIE dieses Jahr noch steigen?
FROGGIE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FROGGIE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Froggie (FROGGIE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

