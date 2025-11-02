Totakeke (TOTAKEKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00283601$ 0.00283601 $ 0.00283601 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -5.75% Prisændring (1D) -0.13% Prisændring (7D) -69.02% Prisændring (7D) -69.02%

Totakeke (TOTAKEKE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TOTAKEKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOTAKEKEs højeste pris nogensinde er $ 0.00283601, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TOTAKEKE har ændret sig med -5.75% i løbet af den sidste time, -0.13% i løbet af 24 timer og -69.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Totakeke (TOTAKEKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Totakeke er $ 57.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOTAKEKE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 57.09K.