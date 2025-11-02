Todin (TDN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.46% Prisændring (1D) +1.06% Prisændring (7D) -16.26% Prisændring (7D) -16.26%

Todin (TDN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TDN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TDNs højeste pris nogensinde er $ 0.00443116, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TDN har ændret sig med -0.46% i løbet af den sidste time, +1.06% i løbet af 24 timer og -16.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Todin (TDN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 134.99K$ 134.99K $ 134.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 740.94K$ 740.94K $ 740.94K Cirkulationsforsyning 146.17M 146.17M 146.17M Samlet Udbud 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Den nuværende markedsværdi på Todin er $ 134.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TDN er 146.17M, med et samlet udbud på 802285308.8540871. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 740.94K.