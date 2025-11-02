ShibaCoin (SHIC) Prisoplysninger (USD)

ShibaCoin (SHIC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SHIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHICs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SHIC har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +2.27% i løbet af 24 timer og -4.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ShibaCoin (SHIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Cirkulationsforsyning 94.81B 94.81B 94.81B Samlet Udbud 94,813,781,250.0 94,813,781,250.0 94,813,781,250.0

Den nuværende markedsværdi på ShibaCoin er $ 1.05M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHIC er 94.81B, med et samlet udbud på 94813781250.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.05M.