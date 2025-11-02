UdvekslingDEX+
Den direkte Puge pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PUGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PUGE

PUGE Prisinfo

Hvad er PUGE

PUGE Officiel hjemmeside

PUGE Tokenomics

PUGE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Puge Logo

Puge Pris (PUGE)

Ikke noteret

1 PUGE til USD direkte pris:

--
----
+1.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Puge (PUGE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:39 (UTC+8)

Puge (PUGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+1.66%

-2.75%

-2.75%

Puge (PUGE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUGEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUGE har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +1.66% i løbet af 24 timer og -2.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Puge (PUGE) Markedsinformation

$ 48.12K
$ 48.12K$ 48.12K

--
----

$ 48.12K
$ 48.12K$ 48.12K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Puge er $ 48.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUGE er 1.00T, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.12K.

Puge (PUGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Puge til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Puge til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Puge til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Puge til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.66%
30 dage$ 0-15.00%
60 dage$ 0-33.72%
90 dage$ 0--

Hvad er Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Puge (PUGE) Ressource

Officiel hjemmeside

Puge Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Puge (PUGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Puge (PUGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Puge.

Tjek Puge prisprediktion nu!

PUGE til lokale valutaer

Puge (PUGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Puge (PUGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PUGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Puge (PUGE)

Hvor meget er Puge (PUGE) værd i dag?
Den direkte PUGE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PUGE til USD pris?
Den aktuelle pris på PUGEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Puge?
Markedsværdien for PUGE er $ 48.12K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PUGE?
Den cirkulerende forsyning af PUGE er 1.00T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PUGE?
PUGE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PUGE?
PUGE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PUGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PUGE er -- USD.
Bliver PUGE højere i år?
PUGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PUGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:39 (UTC+8)

Puge (PUGE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

