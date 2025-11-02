Kled AI (KLED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0369704 $ 0.0369704 $ 0.0369704 24H lav $ 0.0424425 $ 0.0424425 $ 0.0424425 24H høj 24H lav $ 0.0369704$ 0.0369704 $ 0.0369704 24H høj $ 0.0424425$ 0.0424425 $ 0.0424425 All Time High $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Laveste pris $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Prisændring (1H) +0.60% Prisændring (1D) -5.98% Prisændring (7D) +2.92% Prisændring (7D) +2.92%

Kled AI (KLED) realtidsprisen er $0.03840046. I løbet af de sidste 24 timer har KLED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0369704 og et højdepunkt på $ 0.0424425, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KLEDs højeste pris nogensinde er $ 0.055581, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00180339.

Når det gælder kortsigtet performance, KLED har ændret sig med +0.60% i løbet af den sidste time, -5.98% i løbet af 24 timer og +2.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kled AI (KLED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.39M$ 38.39M $ 38.39M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.39M$ 38.39M $ 38.39M Cirkulationsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Samlet Udbud 999,811,403.7271622 999,811,403.7271622 999,811,403.7271622

Den nuværende markedsværdi på Kled AI er $ 38.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KLED er 999.81M, med et samlet udbud på 999811403.7271622. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.39M.