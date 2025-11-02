Just a Circle (CRCL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00010241 $ 0.00010241 $ 0.00010241 24H lav $ 0.00012249 $ 0.00012249 $ 0.00012249 24H høj 24H lav $ 0.00010241$ 0.00010241 $ 0.00010241 24H høj $ 0.00012249$ 0.00012249 $ 0.00012249 All Time High $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Laveste pris $ 0.00008484$ 0.00008484 $ 0.00008484 Prisændring (1H) -0.41% Prisændring (1D) +8.23% Prisændring (7D) +27.22% Prisændring (7D) +27.22%

Just a Circle (CRCL) realtidsprisen er $0.00011961. I løbet af de sidste 24 timer har CRCL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010241 og et højdepunkt på $ 0.00012249, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRCLs højeste pris nogensinde er $ 0.00426581, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008484.

Når det gælder kortsigtet performance, CRCL har ændret sig med -0.41% i løbet af den sidste time, +8.23% i løbet af 24 timer og +27.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just a Circle (CRCL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 120.21K$ 120.21K $ 120.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 120.21K$ 120.21K $ 120.21K Cirkulationsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Samlet Udbud 999,895,302.944328 999,895,302.944328 999,895,302.944328

Den nuværende markedsværdi på Just a Circle er $ 120.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRCL er 999.90M, med et samlet udbud på 999895302.944328. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 120.21K.