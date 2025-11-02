HypurrStrategy (HYPSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) -5.70% Prisændring (7D) -30.70% Prisændring (7D) -30.70%

HypurrStrategy (HYPSTR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HYPSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYPSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.01328556, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HYPSTR har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, -5.70% i løbet af 24 timer og -30.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HypurrStrategy (HYPSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 542.20K$ 542.20K $ 542.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 542.20K$ 542.20K $ 542.20K Cirkulationsforsyning 892.85M 892.85M 892.85M Samlet Udbud 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Den nuværende markedsværdi på HypurrStrategy er $ 542.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYPSTR er 892.85M, med et samlet udbud på 892847198.64893. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 542.20K.