Fox inu (FINU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00192232 $ 0.00192232 $ 0.00192232 24H lav $ 0.00256815 $ 0.00256815 $ 0.00256815 24H høj 24H lav $ 0.00192232$ 0.00192232 $ 0.00192232 24H høj $ 0.00256815$ 0.00256815 $ 0.00256815 All Time High $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Laveste pris $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Prisændring (1H) +31.58% Prisændring (1D) +22.59% Prisændring (7D) -22.83% Prisændring (7D) -22.83%

Fox inu (FINU) realtidsprisen er $0.00252938. I løbet af de sidste 24 timer har FINU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00192232 og et højdepunkt på $ 0.00256815, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FINUs højeste pris nogensinde er $ 0.00865818, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00134613.

Når det gælder kortsigtet performance, FINU har ændret sig med +31.58% i løbet af den sidste time, +22.59% i løbet af 24 timer og -22.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fox inu (FINU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 250.06K$ 250.06K $ 250.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 250.06K$ 250.06K $ 250.06K Cirkulationsforsyning 98.86M 98.86M 98.86M Samlet Udbud 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Den nuværende markedsværdi på Fox inu er $ 250.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FINU er 98.86M, med et samlet udbud på 98861777.11371821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 250.06K.