Den direkte Fox inu pris i dag er 0.00252938 USD. Følg med i realtid FINU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FINU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FINU

FINU Prisinfo

Hvad er FINU

FINU Whitepaper

FINU Officiel hjemmeside

FINU Tokenomics

FINU Prisprognose

Fox inu Logo

Fox inu Pris (FINU)

Ikke noteret

1 FINU til USD direkte pris:

$0.00252938
+22.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Fox inu (FINU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:37:11 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00192232
24H lav
$ 0.00256815
24H høj

$ 0.00192232
$ 0.00256815
$ 0.00865818
$ 0.00134613
+31.58%

+22.59%

-22.83%

-22.83%

Fox inu (FINU) realtidsprisen er $0.00252938. I løbet af de sidste 24 timer har FINU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00192232 og et højdepunkt på $ 0.00256815, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FINUs højeste pris nogensinde er $ 0.00865818, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00134613.

Når det gælder kortsigtet performance, FINU har ændret sig med +31.58% i løbet af den sidste time, +22.59% i løbet af 24 timer og -22.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fox inu (FINU) Markedsinformation

$ 250.06K
--
$ 250.06K
98.86M
98,861,777.11371821
Den nuværende markedsværdi på Fox inu er $ 250.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FINU er 98.86M, med et samlet udbud på 98861777.11371821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 250.06K.

Fox inu (FINU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Fox inu til USD $ +0.00046616.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Fox inu til USD $ -0.0010806727.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Fox inu til USD $ -0.0006715028.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Fox inu til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00046616+22.59%
30 dage$ -0.0010806727-42.72%
60 dage$ -0.0006715028-26.54%
90 dage$ 0--

Hvad er Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Fox inu (FINU) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Fox inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fox inu (FINU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fox inu (FINU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fox inu.

Tjek Fox inu prisprediktion nu!

FINU til lokale valutaer

Fox inu (FINU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fox inu (FINU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FINU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Fox inu (FINU)

Hvor meget er Fox inu (FINU) værd i dag?
Den direkte FINU pris i USD er 0.00252938 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FINU til USD pris?
Den aktuelle pris på FINUtil USD er $ 0.00252938. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fox inu?
Markedsværdien for FINU er $ 250.06K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FINU?
Den cirkulerende forsyning af FINU er 98.86M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FINU?
FINU opnåede en ATH-pris på 0.00865818 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FINU?
FINU så en ATL-pris på 0.00134613 USD.
Hvad er handelsvolumen for FINU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FINU er -- USD.
Bliver FINU højere i år?
FINU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FINU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:37:11 (UTC+8)

