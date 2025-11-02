BOOPI (BOOPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.39% Prisændring (1D) -0.84% Prisændring (7D) -16.94% Prisændring (7D) -16.94%

BOOPI (BOOPI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOOPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOPIs højeste pris nogensinde er $ 0.0011365, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOPI har ændret sig med -0.39% i løbet af den sidste time, -0.84% i løbet af 24 timer og -16.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOOPI (BOOPI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K Cirkulationsforsyning 948.03M 948.03M 948.03M Samlet Udbud 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484

Den nuværende markedsværdi på BOOPI er $ 30.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOPI er 948.03M, med et samlet udbud på 954937221.1431484. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.48K.