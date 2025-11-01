BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Oracle xStock je 289.7 USD. Sledujte aktualizace cen ORCLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORCLX.Dnešní aktuální cena Oracle xStock je 289.7 USD. Sledujte aktualizace cen ORCLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORCLX.

Více informací o ORCLX

Informace o ceně ORCLX

Co je to ORCLX

Bílá kniha pro ORCLX

Oficiální webové stránky ORCLX

Tokenomika pro ORCLX

Předpověď cen ORCLX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Oracle xStock

Oracle xStock Cena (ORCLX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ORCLX na USD

$289.7
$289.7$289.7
+6.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Oracle xStock (ORCLX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:23 (UTC+8)

Informace o ceně Oracle xStock (ORCLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 267.23
$ 267.23$ 267.23
Nejnižší za 24 h
$ 289.73
$ 289.73$ 289.73
Nejvyšší za 24 h

$ 267.23
$ 267.23$ 267.23

$ 289.73
$ 289.73$ 289.73

$ 341.33
$ 341.33$ 341.33

$ 267.23
$ 267.23$ 267.23

--

+6.26%

-3.11%

-3.11%

Cena Oracle xStock (ORCLX) v reálném čase je $289.7. Za posledních 24 hodin se ORCLX obchodoval v rozmezí od minima $ 267.23 do maxima $ 289.73, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORCLX v historii je $ 341.33, zatímco nejnižší cena v historii je $ 267.23.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORCLX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +6.26% a za posledních 7 dní o -3.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Oracle xStock (ORCLX)

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 8.46M
$ 8.46M$ 8.46M

3.75K
3.75K 3.75K

29,218.015253962
29,218.015253962 29,218.015253962

Aktuální tržní kapitalizace Oracle xStock je $ 1.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORCLX je 3.75K, přičemž celková zásoba je 29218.015253962. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.46M.

Historie cen v USD pro Oracle xStock (ORCLX)

Během dnešního dne byla změna ceny Oracle xStock na USD  $ +17.08.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Oracle xStock na USD  $ -1.1274544600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Oracle xStock na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Oracle xStock na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +17.08+6.26%
30 dní$ -1.1274544600-0.38%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Oracle xStock (ORCLX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Oracle xStock (ORCLX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Oracle xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Oracle xStock (ORCLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Oracle xStock (ORCLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Oracle xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Oracle xStock!

ORCLX na místní měny

Tokenomika pro Oracle xStock (ORCLX)

Pochopení tokenomiky Oracle xStock (ORCLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ORCLX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Oracle xStock (ORCLX)

Jakou hodnotu má dnes Oracle xStock (ORCLX)?
Aktuální cena ORCLX v USD je 289.7 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORCLX v USD?
Aktuální cena ORCLX v USD je $ 289.7. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Oracle xStock?
Tržní kapitalizace ORCLX je $ 1.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORCLX v oběhu?
Objem ORCLX v oběhu je 3.75K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORCLX?
ORCLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 341.33 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORCLX?
ORCLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 267.23 USD.
Jaký je objem obchodování ORCLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORCLX je -- USD.
Dosáhne ORCLX letos vyšší ceny?
ORCLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORCLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Oracle xStock (ORCLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.95
$110,216.95$110,216.95

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02365
$0.02365$0.02365

-26.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.95
$110,216.95$110,216.95

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5095
$2.5095$2.5095

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.44
$1,086.44$1,086.44

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08171
$0.08171$0.08171

+63.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55000
$0.55000$0.55000

+2,650.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55000
$0.55000$0.55000

+2,650.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00300
$0.00300$0.00300

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036738
$0.0036738$0.0036738

+87.24%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.379
$20.379$20.379

+58.41%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000802
$0.0000802$0.0000802

+60.40%