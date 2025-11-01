BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nexgent AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NEXGENT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEXGENT.

Nexgent AI Cena (NEXGENT)

Aktuální cena 1 NEXGENT na USD

$0.00016944
$0.00016944$0.00016944
+1.00%1D
Graf aktuální ceny Nexgent AI (NEXGENT)
Informace o ceně Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+1.08%

+9.63%

+9.63%

Cena Nexgent AI (NEXGENT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NEXGENT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEXGENT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEXGENT se za poslední hodinu změnila o -0.14%, za 24 hodin o +1.08% a za posledních 7 dní o +9.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nexgent AI (NEXGENT)

$ 134.54K
$ 134.54K$ 134.54K

--
----

$ 162.95K
$ 162.95K$ 162.95K

794.00M
794.00M 794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Aktuální tržní kapitalizace Nexgent AI je $ 134.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NEXGENT je 794.00M, přičemž celková zásoba je 961680372.8780938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 162.95K.

Historie cen v USD pro Nexgent AI (NEXGENT)

Během dnešního dne byla změna ceny Nexgent AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nexgent AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nexgent AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nexgent AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.08%
30 dní$ 0-31.91%
60 dní$ 0-32.74%
90 dní$ 0--

Co je Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nexgent AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nexgent AI (NEXGENT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nexgent AI (NEXGENT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nexgent AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nexgent AI!

NEXGENT na místní měny

Tokenomika pro Nexgent AI (NEXGENT)

Pochopení tokenomiky Nexgent AI (NEXGENT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEXGENT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nexgent AI (NEXGENT)

Jakou hodnotu má dnes Nexgent AI (NEXGENT)?
Aktuální cena NEXGENT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEXGENT v USD?
Aktuální cena NEXGENT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nexgent AI?
Tržní kapitalizace NEXGENT je $ 134.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEXGENT v oběhu?
Objem NEXGENT v oběhu je 794.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEXGENT?
NEXGENT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEXGENT?
NEXGENT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NEXGENT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEXGENT je -- USD.
Dosáhne NEXGENT letos vyšší ceny?
NEXGENT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEXGENT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Nexgent AI (NEXGENT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

