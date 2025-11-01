BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Nasdaq xStock je 632.16 USD. Sledujte aktualizace cen QQQX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QQQX.Dnešní aktuální cena Nasdaq xStock je 632.16 USD. Sledujte aktualizace cen QQQX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QQQX.

Více informací o QQQX

Informace o ceně QQQX

Co je to QQQX

Bílá kniha pro QQQX

Oficiální webové stránky QQQX

Tokenomika pro QQQX

Předpověď cen QQQX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nasdaq xStock

Nasdaq xStock Cena (QQQX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QQQX na USD

$632.16
$632.16$632.16
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nasdaq xStock (QQQX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:18 (UTC+8)

Informace o ceně Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 627.76
$ 627.76$ 627.76
Nejnižší za 24 h
$ 639.71
$ 639.71$ 639.71
Nejvyšší za 24 h

$ 627.76
$ 627.76$ 627.76

$ 639.71
$ 639.71$ 639.71

$ 2,014.76
$ 2,014.76$ 2,014.76

$ 543.74
$ 543.74$ 543.74

+0.15%

-0.44%

+2.40%

+2.40%

Cena Nasdaq xStock (QQQX) v reálném čase je $632.16. Za posledních 24 hodin se QQQX obchodoval v rozmezí od minima $ 627.76 do maxima $ 639.71, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QQQX v historii je $ 2,014.76, zatímco nejnižší cena v historii je $ 543.74.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QQQX se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -0.44% a za posledních 7 dní o +2.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nasdaq xStock (QQQX)

$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M

--
----

$ 26.68M
$ 26.68M$ 26.68M

15.60K
15.60K 15.60K

42,204.076519456
42,204.076519456 42,204.076519456

Aktuální tržní kapitalizace Nasdaq xStock je $ 9.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QQQX je 15.60K, přičemž celková zásoba je 42204.076519456. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 26.68M.

Historie cen v USD pro Nasdaq xStock (QQQX)

Během dnešního dne byla změna ceny Nasdaq xStock na USD  $ -2.8438350403752.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nasdaq xStock na USD  $ +30.2688322560.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nasdaq xStock na USD  $ +70.7282101440.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nasdaq xStock na USD  $ +78.7226477703873.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -2.8438350403752-0.44%
30 dní$ +30.2688322560+4.79%
60 dní$ +70.7282101440+11.19%
90 dní$ +78.7226477703873+14.22%

Co je Nasdaq xStock (QQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nasdaq xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nasdaq xStock (QQQX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nasdaq xStock (QQQX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nasdaq xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nasdaq xStock!

QQQX na místní měny

Tokenomika pro Nasdaq xStock (QQQX)

Pochopení tokenomiky Nasdaq xStock (QQQX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QQQX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nasdaq xStock (QQQX)

Jakou hodnotu má dnes Nasdaq xStock (QQQX)?
Aktuální cena QQQX v USD je 632.16 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QQQX v USD?
Aktuální cena QQQX v USD je $ 632.16. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nasdaq xStock?
Tržní kapitalizace QQQX je $ 9.86M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QQQX v oběhu?
Objem QQQX v oběhu je 15.60K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QQQX?
QQQX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2,014.76 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QQQX?
QQQX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 543.74 USD.
Jaký je objem obchodování QQQX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QQQX je -- USD.
Dosáhne QQQX letos vyšší ceny?
QQQX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQQQX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nasdaq xStock (QQQX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,245.49
$110,245.49$110,245.49

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.15
$3,880.15$3,880.15

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02373
$0.02373$0.02373

-26.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.61
$186.61$186.61

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.15
$3,880.15$3,880.15

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,245.49
$110,245.49$110,245.49

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.61
$186.61$186.61

-0.82%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5124
$2.5124$2.5124

-0.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.94
$1,086.94$1,086.94

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08508
$0.08508$0.08508

+70.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.97200
$0.97200$0.97200

+4,760.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.97200
$0.97200$0.97200

+4,760.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035746
$0.0035746$0.0035746

+82.19%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.614
$20.614$20.614

+60.24%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000791
$0.0000791$0.0000791

+58.20%