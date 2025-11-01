BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Monke Phone je 0.00007066 USD. Sledujte aktualizace cen MONKEPHONE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONKEPHONE.Dnešní aktuální cena Monke Phone je 0.00007066 USD. Sledujte aktualizace cen MONKEPHONE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONKEPHONE.

Více informací o MONKEPHONE

Informace o ceně MONKEPHONE

Co je to MONKEPHONE

Oficiální webové stránky MONKEPHONE

Tokenomika pro MONKEPHONE

Předpověď cen MONKEPHONE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Monke Phone

Monke Phone Cena (MONKEPHONE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MONKEPHONE na USD

--
----
-7.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Monke Phone (MONKEPHONE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:43 (UTC+8)

Informace o ceně Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00006691
$ 0.00006691$ 0.00006691
Nejnižší za 24 h
$ 0.00007688
$ 0.00007688$ 0.00007688
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00006691
$ 0.00006691$ 0.00006691

$ 0.00007688
$ 0.00007688$ 0.00007688

$ 0.00176224
$ 0.00176224$ 0.00176224

$ 0.00006691
$ 0.00006691$ 0.00006691

-0.00%

-7.95%

-22.54%

-22.54%

Cena Monke Phone (MONKEPHONE) v reálném čase je $0.00007066. Za posledních 24 hodin se MONKEPHONE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00006691 do maxima $ 0.00007688, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MONKEPHONE v historii je $ 0.00176224, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006691.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MONKEPHONE se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -7.95% a za posledních 7 dní o -22.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Monke Phone (MONKEPHONE)

$ 70.63K
$ 70.63K$ 70.63K

--
----

$ 70.63K
$ 70.63K$ 70.63K

999.41M
999.41M 999.41M

999,405,484.370637
999,405,484.370637 999,405,484.370637

Aktuální tržní kapitalizace Monke Phone je $ 70.63K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MONKEPHONE je 999.41M, přičemž celková zásoba je 999405484.370637. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.63K.

Historie cen v USD pro Monke Phone (MONKEPHONE)

Během dnešního dne byla změna ceny Monke Phone na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Monke Phone na USD  $ -0.0000550807.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Monke Phone na USD  $ -0.0000363502.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Monke Phone na USD  $ -0.0006218877860549788.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.95%
30 dní$ -0.0000550807-77.95%
60 dní$ -0.0000363502-51.44%
90 dní$ -0.0006218877860549788-89.79%

Co je Monke Phone (MONKEPHONE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Monke Phone (MONKEPHONE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Monke Phone (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Monke Phone (MONKEPHONE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Monke Phone (MONKEPHONE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Monke Phone.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Monke Phone!

MONKEPHONE na místní měny

Tokenomika pro Monke Phone (MONKEPHONE)

Pochopení tokenomiky Monke Phone (MONKEPHONE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MONKEPHONE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Monke Phone (MONKEPHONE)

Jakou hodnotu má dnes Monke Phone (MONKEPHONE)?
Aktuální cena MONKEPHONE v USD je 0.00007066 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MONKEPHONE v USD?
Aktuální cena MONKEPHONE v USD je $ 0.00007066. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Monke Phone?
Tržní kapitalizace MONKEPHONE je $ 70.63K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MONKEPHONE v oběhu?
Objem MONKEPHONE v oběhu je 999.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MONKEPHONE?
MONKEPHONE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00176224 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MONKEPHONE?
MONKEPHONE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006691 USD.
Jaký je objem obchodování MONKEPHONE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MONKEPHONE je -- USD.
Dosáhne MONKEPHONE letos vyšší ceny?
MONKEPHONE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMONKEPHONE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Monke Phone (MONKEPHONE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,144.64
$110,144.64$110,144.64

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.73
$3,881.73$3,881.73

+0.54%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02479
$0.02479$0.02479

-22.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.73
$3,881.73$3,881.73

+0.54%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,144.64
$110,144.64$110,144.64

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5111
$2.5111$2.5111

-0.51%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.25
$1,088.25$1,088.25

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09925
$0.09925$0.09925

+98.50%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02052
$0.02052$0.02052

+2.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005031
$0.00005031$0.00005031

+139.34%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00432
$0.00432$0.00432

+260.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055000
$0.0055000$0.0055000

+180.32%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%