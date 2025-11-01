BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Metronome Synth ETH je 3,865.15 USD. Sledujte aktualizace cen MSETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSETH.

Více informací o MSETH

Informace o ceně MSETH

Co je to MSETH

Oficiální webové stránky MSETH

Tokenomika pro MSETH

Předpověď cen MSETH

Logo Metronome Synth ETH

Metronome Synth ETH Cena (MSETH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MSETH na USD

$3,865.22
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Metronome Synth ETH (MSETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:59 (UTC+8)

Informace o ceně Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3,799.9
Nejnižší za 24 h
$ 3,883.17
Nejvyšší za 24 h

$ 3,799.9
$ 3,883.17
$ 4,925.56
$ 976.13
+0.36%

+0.78%

-1.86%

-1.86%

Cena Metronome Synth ETH (MSETH) v reálném čase je $3,865.15. Za posledních 24 hodin se MSETH obchodoval v rozmezí od minima $ 3,799.9 do maxima $ 3,883.17, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSETH v historii je $ 4,925.56, zatímco nejnižší cena v historii je $ 976.13.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSETH se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o +0.78% a za posledních 7 dní o -1.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metronome Synth ETH (MSETH)

$ 40.48M
--
$ 40.48M
10.47K
10,471.83119819125
Aktuální tržní kapitalizace Metronome Synth ETH je $ 40.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSETH je 10.47K, přičemž celková zásoba je 10471.83119819125. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.48M.

Historie cen v USD pro Metronome Synth ETH (MSETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Metronome Synth ETH na USD  $ +29.73.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metronome Synth ETH na USD  $ -448.6600412450.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metronome Synth ETH na USD  $ -455.2153356450.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metronome Synth ETH na USD  $ +416.8427891883356.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +29.73+0.78%
30 dní$ -448.6600412450-11.60%
60 dní$ -455.2153356450-11.77%
90 dní$ +416.8427891883356+12.09%

Co je Metronome Synth ETH (MSETH)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Metronome Synth ETH (MSETH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Metronome Synth ETH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metronome Synth ETH (MSETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metronome Synth ETH (MSETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metronome Synth ETH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Metronome Synth ETH!

MSETH na místní měny

Tokenomika pro Metronome Synth ETH (MSETH)

Pochopení tokenomiky Metronome Synth ETH (MSETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metronome Synth ETH (MSETH)

Jakou hodnotu má dnes Metronome Synth ETH (MSETH)?
Aktuální cena MSETH v USD je 3,865.15 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSETH v USD?
Aktuální cena MSETH v USD je $ 3,865.15. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metronome Synth ETH?
Tržní kapitalizace MSETH je $ 40.48M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSETH v oběhu?
Objem MSETH v oběhu je 10.47K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSETH?
MSETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4,925.56 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSETH?
MSETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 976.13 USD.
Jaký je objem obchodování MSETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSETH je -- USD.
Dosáhne MSETH letos vyšší ceny?
MSETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Metronome Synth ETH (MSETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,210.52

$3,879.29

$0.02364

$186.48

$1.0004

$3,879.29

$110,210.52

$186.48

$2.5130

$1,086.95

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08844

$1.12001

$1.12001

$0.0036565

$0.0043

$20.485

$0.0000787

