Информация за цената за SolControl (SCTRL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00041201 $ 0.00041201 $ 0.00041201 24-часов нисък $ 0.00043707 $ 0.00043707 $ 0.00043707 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00041201$ 0.00041201 $ 0.00041201 24-часов висок $ 0.00043707$ 0.00043707 $ 0.00043707 Рекорд за всички времена $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Най-ниска цена $ 0.00016882$ 0.00016882 $ 0.00016882 Промяна на цената (1ч) +1.13% Промяна на цената (1д) +5.10% Промяна на цената (7д) -1.98% Промяна на цената (7д) -1.98%

Цената в реално време за SolControl (SCTRL) е$0.00043535. През последните 24 часа SCTRL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00041201 до най-висока стойност $ 0.00043707, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCTRL е $ 0.00296632, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016882.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCTRL има промяна от +1.13% за последния час, +5.10% за 24 часа и -1.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SolControl (SCTRL)

Пазарна капитализация $ 440.45K$ 440.45K $ 440.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 440.45K$ 440.45K $ 440.45K Циркулиращо предлагане 1.01B 1.01B 1.01B Общо предлагане 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

Текущата пазарна капитализация на SolControl е $ 440.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCTRL е 1.01B, като общото предлагане е 1011714374.29149. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 440.45K.