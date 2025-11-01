Информация за цената за Funless (FUNLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00031346 $ 0.00031346 $ 0.00031346 24-часов нисък $ 0.0003364 $ 0.0003364 $ 0.0003364 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00031346$ 0.00031346 $ 0.00031346 24-часов висок $ 0.0003364$ 0.0003364 $ 0.0003364 Рекорд за всички времена $ 0.00054808$ 0.00054808 $ 0.00054808 Най-ниска цена $ 0.00028461$ 0.00028461 $ 0.00028461 Промяна на цената (1ч) +1.14% Промяна на цената (1д) +4.34% Промяна на цената (7д) +1.61% Промяна на цената (7д) +1.61%

Цената в реално време за Funless (FUNLESS) е$0.00033079. През последните 24 часа FUNLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00031346 до най-висока стойност $ 0.0003364, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUNLESS е $ 0.00054808, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00028461.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUNLESS има промяна от +1.14% за последния час, +4.34% за 24 часа и +1.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Funless (FUNLESS)

Пазарна капитализация $ 165.40K$ 165.40K $ 165.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 165.40K$ 165.40K $ 165.40K Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 499,998,184.095437 499,998,184.095437 499,998,184.095437

Текущата пазарна капитализация на Funless е $ 165.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUNLESS е 500.00M, като общото предлагане е 499998184.095437. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.40K.