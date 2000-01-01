تعتمد إمكانات إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات على أساسيات كل مشروع على حدة، وظروف السوق، ومدى تحملك للمخاطر الشخصية. توفر MEXC الأسعار في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، وأدوات البحث لمساعدتك في تقييم مشاريع إطار عمل الذكاء الاصطناعي . قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

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تقوم MEXC حاليًا بتتبع 117 إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة إطار عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة M, VIRTUAL, EIGEN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.

من بين إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CMEM أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 45.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.

إطار عمل الذكاء الاصطناعي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 117 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.64B.

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