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أعلى إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع إطار عمل الذكاء الاصطناعي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14551
-0.16%
-0.17%
+4.31%
$ 1.50B
$ 68.74K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5775
+0.55%
+4.51%
+11.62%
$ 383.72M
$ 246.16K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1704
-0.23%
-1.51%
-2.52%
$ 134.40M
$ 497.20K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.76
+0.14%
+3.98%
+3.66%
$ 83.55M
$ 25.70K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1795
-0.22%
-4.04%
-10.81%
$ 64.35M
$ 566.93K
6
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2597
-0.04%
+0.31%
-2.17%
$ 62.38M
$ 344.99K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.27928
+0.38%
+2.43%
-9.30%
$ 55.20M
$ 330.21K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01416
-0.42%
-1.18%
+1.07%
$ 39.70M
$ 3.62M
9
0G
0G
0G
$ 0.1558
-1.21%
-1.83%
-2.63%
$ 33.20M
$ 392.21K
10
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07587
-0.73%
-3.22%
-3.87%
$ 23.13M
$ 1.10M
11
Rei
Rei
REI
$ 0.02228754
-0.10%
-0.02%
-2.55%
$ 22.29M
$ 249.61K
12
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002584
-0.04%
-2.32%
+0.86%
$ 21.04M
$ 22.10M
13
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019776
-0.07%
-3.67%
-3.16%
$ 18.41M
$ 3.14M
14
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02391
+0.42%
-1.40%
-4.09%
$ 18.41M
$ 91.98K
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02181
-0.05%
-1.00%
-3.16%
$ 18.26M
$ 3.28M
16
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.17677
-3.77%
+27.73%
+65.07%
$ 17.79M
$ 3.39M
17
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017165
+0.01%
-1.51%
+2.01%
$ 17.17M
$ 6.17M
18
AEON
AEON
AEON
$ 0.08615
+0.24%
+29.51%
+66.81%
$ 16.49M
$ 6.29M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006168
+0.02%
+0.50%
-3.50%
$ 16.29M
$ 91.30M
20
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11613
+0.24%
-0.02%
+0.15%
$ 15.02M
$ 599.24K
21
Mira
Mira
MIRA
$ 0.03939
-0.51%
+0.51%
-2.15%
$ 11.61M
$ 1.75M
22
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01005248
+0.43%
+0.07%
-8.31%
$ 10.26M
$ 498.76K
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06793
+0.09%
-1.46%
+0.22%
$ 8.81M
$ 1.52M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008684
+0.21%
+0.85%
+15.47%
$ 8.76M
$ 8.07M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02101
+1.01%
+0.53%
+7.72%
$ 8.27M
$ 3.72M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00444797
-0.01%
+0.00%
-2.07%
$ 6.76M
$ 54.88K
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004946
-0.24%
-0.36%
+0.80%
$ 4.94M
$ 11.77M
28
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01902
-0.73%
+0.16%
-24.24%
$ 4.25M
$ 3.45M
29
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.24
0.00%
-0.01%
-6.28%
$ 2.24M
$ 10.00K
30
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0001959
-0.41%
-2.92%
+14.31%
$ 1.83M
$ 331.21M
31
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00172453
-0.44%
-0.03%
-9.03%
$ 1.72M
$ 165.98K
32
CharacterX
CharacterX
CAI
$ 0.01592128
-7.70%
+0.07%
+24.37%
$ 1.59M
$ 46.36K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00147094
0.00%
--
-18.95%
$ 1.47M
$ 354.97
34
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02185975
0.00%
+0.02%
+23.58%
$ 1.07M
$ 16.40
35
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00610547
0.00%
+0.01%
+35.61%
$ 1.02M
$ 16.98
36
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023037
-0.16%
--
-0.10%
$ 981.77K
$ 15.29
37
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.001358
+0.11%
-1.22%
-2.70%
$ 625.05K
$ 40.96M
38
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.359E-5
+0.73%
-0.60%
-0.09%
$ 535.91K
--
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000519
0.00%
-0.57%
-3.17%
$ 534.57K
$ 2.41M
40
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.0020804
-0.19%
-0.01%
-1.95%
$ 493.72K
$ 160.30
41
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00233753
0.00%
-0.03%
+27.07%
$ 469.80K
$ 3.18K
42
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00013633
-0.52%
+0.04%
+2.20%
$ 466.16K
$ 66.88K
43
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.001
+6.59%
-29.20%
-40.12%
$ 463.35K
$ 6.49M
44
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055039
+0.08%
-0.01%
+7.41%
$ 448.47K
$ 60.10
45
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004113
-0.02%
-1.98%
-1.25%
$ 410.40K
$ 134.33M
46
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068836
-0.31%
0.00%
+2.18%
$ 400.29K
$ 12.34
47
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00032038
-0.13%
-0.09%
+7.81%
$ 352.39K
$ 9.00K
48
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00034071
-0.07%
+0.01%
+6.83%
$ 338.44K
$ 1.68K
49
ODEI AI
ODEI AI
ODAI
$ 3.24E-6
+0.31%
+11.00%
+13.68%
$ 307.89K
--
50
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.09E-6
-2.22%
-11.50%
-16.94%
$ 307.34K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة إطار عمل الذكاء الاصطناعي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
إطار عمل الذكاء الاصطناعي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 117 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.64B.
ما هو التوكن إطار عمل الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CMEM أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 45.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة إطار عمل الذكاء الاصطناعي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 117 إطار عمل الذكاء الاصطناعي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة إطار عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة M, VIRTUAL, EIGEN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة إطار عمل الذكاء الاصطناعي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة إطار عمل الذكاء الاصطناعي حوالي $2.64B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع إطار عمل الذكاء الاصطناعي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.