سعر Alphakek اليوم

السعر المباشر لمشروع Alphakek (AIKEK) اليوم هو $ 0.00207893، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIKEK الحالي إلى USD هو $ 0.00207893 لكل AIKEK.

يحتل Alphakek حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 493,301، مع عرض متداول قدره 237.32M AIKEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIKEK بين $ 0.00206245 (أدنى) و$ 0.00212077 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.059969، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00158748.

على المدى القصير، تحرك AIKEK بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-3.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 160.19.

معلومات سوق Alphakek (AIKEK)

القيمة السوقية $ 493.30K$ 493.30K $ 493.30K الحجم (24 ساعة) $ 160.19$ 160.19 $ 160.19 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 493.30K$ 493.30K $ 493.30K إمداد دورة التداول 237.32M 237.32M 237.32M إجمالي العرض 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

القيمة السوقية الحالية لـ Alphakek هي $ 493.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 160.19. العرض المتداول لـ AIKEK يبلغ 237.32M، مع إجمالي عرض 237319317.29878262. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 493.30K.