سعر 4EVERLAND اليوم

السعر المباشر لمشروع 4EVERLAND (4EVER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 4EVER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 4EVER.

يحتل 4EVERLAND حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 453,805، مع عرض متداول قدره 3.42B 4EVER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 4EVER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00671057، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 4EVER بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-6.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.35K.

معلومات سوق 4EVERLAND (4EVER)

القيمة السوقية $ 453.81K$ 453.81K $ 453.81K الحجم (24 ساعة) $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M إمداد دورة التداول 3.42B 3.42B 3.42B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 4EVERLAND هي $ 453.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.35K. العرض المتداول لـ 4EVER يبلغ 3.42B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.