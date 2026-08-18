سعر RSS3 اليوم

السعر المباشر لمشروع RSS3 (RSS3) اليوم هو $ 0.00441432، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RSS3 الحالي إلى USD هو $ 0.00441432 لكل RSS3.

يحتل RSS3 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,711,545، مع عرض متداول قدره 1.52B RSS3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RSS3 بين $ 0.00441233 (أدنى) و$ 0.0044921 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.687355، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00417516.

على المدى القصير، تحرك RSS3 بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-3.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.92K.

معلومات سوق RSS3 (RSS3)

القيمة السوقية $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M الحجم (24 ساعة) $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M إمداد دورة التداول 1.52B 1.52B 1.52B إجمالي العرض 1,520,402,719.832106 1,520,402,719.832106 1,520,402,719.832106

القيمة السوقية الحالية لـ RSS3 هي $ 6.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.92K. العرض المتداول لـ RSS3 يبلغ 1.52B، مع إجمالي عرض 1520402719.832106. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.71M.