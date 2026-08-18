سعر Heurist اليوم

السعر المباشر لمشروع Heurist (HEU) اليوم هو $ 0.00232156، مع تغير بنسبة 3.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEU الحالي إلى USD هو $ 0.00232156 لكل HEU.

يحتل Heurist حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 466,605، مع عرض متداول قدره 200.98M HEU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEU بين $ 0.00231743 (أدنى) و$ 0.00269409 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.461144، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HEU بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+58.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.00K.

معلومات سوق Heurist (HEU)

القيمة السوقية $ 466.61K$ 466.61K $ 466.61K الحجم (24 ساعة) $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M إمداد دورة التداول 200.98M 200.98M 200.98M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Heurist هي $ 466.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.00K. العرض المتداول لـ HEU يبلغ 200.98M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.32M.