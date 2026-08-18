سعر HUMAN Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع HUMAN Protocol (HMT) اليوم هو $ 0.00145024، مع تغير بنسبة 15.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HMT الحالي إلى USD هو $ 0.00145024 لكل HMT.

يحتل HUMAN Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,450,254، مع عرض متداول قدره 757.87M HMT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HMT بين $ 0.00145016 (أدنى) و$ 0.00147113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.37، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HMT بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-18.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.69.

معلومات سوق HUMAN Protocol (HMT)

القيمة السوقية $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M الحجم (24 ساعة) $ 67.69$ 67.69 $ 67.69 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M إمداد دورة التداول 757.87M 757.87M 757.87M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HUMAN Protocol هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.69. العرض المتداول لـ HMT يبلغ 757.87M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.45M.