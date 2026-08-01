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سعر Daydreams المباشر اليوم هو 0.00170722 USD. القيمة السوقية لـ DREAMS هي 1,706,793 USD. تابع تحديثات أسعار DREAMS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Daydreams المباشر اليوم هو 0.00170722 USD. القيمة السوقية لـ DREAMS هي 1,706,793 USD. تابع تحديثات أسعار DREAMS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DREAMS

معلومات سعر DREAMS

ما هو DREAMS

الموقع الرسمي لـ DREAMS

اقتصاد توكن DREAMS

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سعر Daydreams (DREAMS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DREAMS إلى USD:

$0.00170722
$0.00170722$0.00170722
-0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Daydreams (DREAMS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:48:21 (UTC+8)

سعر Daydreams اليوم

السعر المباشر لمشروع Daydreams (DREAMS) اليوم هو $ 0.00170722، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DREAMS الحالي إلى USD هو $ 0.00170722 لكل DREAMS.

يحتل Daydreams حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,706,793، مع عرض متداول قدره 849.48M DREAMS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DREAMS بين $ 0.00167272 (أدنى) و$ 0.00177751 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03903129، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00140559.

على المدى القصير، تحرك DREAMS بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-15.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 168.88K.

معلومات سوق Daydreams (DREAMS)

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 168.88K
$ 168.88K$ 168.88K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

849.48M
849.48M 849.48M

999,758,942.778665
999,758,942.778665 999,758,942.778665

القيمة السوقية الحالية لـ Daydreams هي $ 1.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 168.88K. العرض المتداول لـ DREAMS يبلغ 849.48M، مع إجمالي عرض 999758942.778665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.

سجل سعر Daydreams بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00167272
$ 0.00167272$ 0.00167272
24 ساعة منخفض
$ 0.00177751
$ 0.00177751$ 0.00177751
24 ساعة مرتفع

$ 0.00167272
$ 0.00167272$ 0.00167272

$ 0.00177751
$ 0.00177751$ 0.00177751

$ 0.03903129
$ 0.03903129$ 0.03903129

$ 0.00140559
$ 0.00140559$ 0.00140559

-0.19%

-3.85%

-15.02%

-15.02%

سجل سعر Daydreams (DREAMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daydreams مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daydreams مقابل USD هو $ -0.0004034649 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daydreams مقابل USD هو $ -0.0007660845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daydreams مقابل USD هو $ -0.000001171435923546 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.85%
30 يوم$ -0.0004034649-23.63%
60 يوم$ -0.0007660845-44.87%
90 يوم$ -0.000001171435923546-0.00%

توقعات أسعار Daydreams

Daydreams (DREAMS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DREAMS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDaydreams (DREAMS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Daydreams نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Daydreams الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DREAMS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Daydreams.

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المصدر Daydreams (DREAMS)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsAI ApplicationsAI Framework

نبذة عن Daydreams

ما القيمة الحية لـ Daydreams اليوم؟

اليوم، يُتداول Daydreams بسعر $0.00170722، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -3.85% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب DREAMS حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Daydreams اليوم؟

يحمل Daydreams درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها DREAMS خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00167272 و$0.00177751. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ DREAMS؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Daydreams؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,AI Framework,x402 Ecosystem,Base Native مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ DREAMS قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Daydreams

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:48:21 (UTC+8)

تحديثات Daydreams (DREAMS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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