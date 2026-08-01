سعر Daydreams اليوم

السعر المباشر لمشروع Daydreams (DREAMS) اليوم هو $ 0.00170722، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DREAMS الحالي إلى USD هو $ 0.00170722 لكل DREAMS.

يحتل Daydreams حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,706,793، مع عرض متداول قدره 849.48M DREAMS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DREAMS بين $ 0.00167272 (أدنى) و$ 0.00177751 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03903129، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00140559.

على المدى القصير، تحرك DREAMS بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-15.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 168.88K.

معلومات سوق Daydreams (DREAMS)

القيمة السوقية $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M الحجم (24 ساعة) $ 168.88K$ 168.88K $ 168.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M إمداد دورة التداول 849.48M 849.48M 849.48M إجمالي العرض 999,758,942.778665 999,758,942.778665 999,758,942.778665

القيمة السوقية الحالية لـ Daydreams هي $ 1.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 168.88K. العرض المتداول لـ DREAMS يبلغ 849.48M، مع إجمالي عرض 999758942.778665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.