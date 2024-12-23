سعر Freysa AI (FAI)
سعر Freysa AI (FAI) المباشر لليوم هو USD 0.02239211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.79M. يتم تحديث سعر FAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freysa AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.09M
- تغيير سعر Freysa AI خلال اليوم هو -5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.19B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FAI.
خلال اليوم، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ -0.00123673352623193 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00123673352623193
|-5.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freysa AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+19.80%
-5.23%
+255.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Freysa is the world's first adversarial agent game. She is an AI that controls a prize pool. Convince her to send it to you. Players contribute a message fee to try to convince an AI to send them a prize pool. The AI has been specifically conditioned not to let this go. The prize pool grows with every new message until someone wins. Currently, 15% of the message fee goes to acquiring the FAI token which goes directly into each player's wallet. Our first game rewarded one smart human $50,000 in ETH.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FAI إلى AUD
A$0.0356034549
|1 FAI إلى GBP
￡0.0176897669
|1 FAI إلى EUR
€0.0212725045
|1 FAI إلى USD
$0.02239211
|1 FAI إلى MYR
RM0.100764495
|1 FAI إلى TRY
₺0.7879783509
|1 FAI إلى JPY
¥3.5030216884
|1 FAI إلى RUB
₽2.3014610658
|1 FAI إلى INR
₹1.9019858234
|1 FAI إلى IDR
Rp361.1630139533
|1 FAI إلى PHP
₱1.3175517524
|1 FAI إلى EGP
￡E.1.1393105568
|1 FAI إلى BRL
R$0.1361440288
|1 FAI إلى CAD
C$0.0320207173
|1 FAI إلى BDT
৳2.6648850111
|1 FAI إلى NGN
₦34.6625384378
|1 FAI إلى UAH
₴0.9353184347
|1 FAI إلى VES
Bs1.14199761
|1 FAI إلى PKR
Rs6.2077646553
|1 FAI إلى KZT
₸11.7112974511
|1 FAI إلى THB
฿0.7655862409
|1 FAI إلى TWD
NT$0.7306545493
|1 FAI إلى CHF
Fr0.0199289779
|1 FAI إلى HKD
HK$0.1739866947
|1 FAI إلى MAD
.د.م0.2243689422