احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FAI.

سعر Freysa AI (FAI) المباشر لليوم هو USD 0.02239211 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.79M . يتم تحديث سعر FAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freysa AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.09M - تغيير سعر Freysa AI خلال اليوم هو -5.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.19B

أداء سعر Freysa AI (FAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ -0.00123673352623193 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freysa AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00123673352623193 -5.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Freysa AI (FAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freysa AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01823297$ 0.01823297 $ 0.01823297 24 ساعة مرتفع $ 0.02405578$ 0.02405578 $ 0.02405578 عالية طوال الوقت $ 0.02405578$ 0.02405578 $ 0.02405578 تغير السعر (1 ساعة) +19.80% تغير السعر (1يوم) -5.23% تغير السعر (7 أيام) +255.94%

معلومات سوق Freysa AI (FAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: