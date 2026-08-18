سعر ODEI AI اليوم

السعر المباشر لمشروع ODEI AI (ODAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ODAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ODAI.

يحتل ODEI AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308,632، مع عرض متداول قدره 94.97B ODAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ODAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ODAI بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+26.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ODEI AI (ODAI)

القيمة السوقية $ 308.63K$ 308.63K $ 308.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 324.58K$ 324.58K $ 324.58K إمداد دورة التداول 94.97B 94.97B 94.97B إجمالي العرض 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

القيمة السوقية الحالية لـ ODEI AI هي $ 308.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ODAI يبلغ 94.97B، مع إجمالي عرض 99873672448.47003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 324.58K.