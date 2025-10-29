معلومات سعر Kled AI (KLED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04578255 $ 0.04578255 $ 0.04578255 24 ساعة منخفض $ 0.052614 $ 0.052614 $ 0.052614 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04578255$ 0.04578255 $ 0.04578255 24 ساعة مرتفع $ 0.052614$ 0.052614 $ 0.052614 عالية طوال الوقت $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 أدنى سعر $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) +8.87% تغير السعر (7 أيام) +69.66% تغير السعر (7 أيام) +69.66%

سعر Kled AI (KLED) في الوقت الحقيقي هو $0.04984276. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KLED بين أدنى سعر $ 0.04578255 وأعلى سعر $ 0.052614، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKLED على الإطلاق هو $ 0.055581، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00180339.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KLED -2.07% على مدار الساعة الماضية، +8.87% على مدار 24 ساعة، و +69.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kled AI (KLED)

القيمة السوقية $ 49.83M$ 49.83M $ 49.83M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.83M$ 49.83M $ 49.83M إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,811,422.4532754 999,811,422.4532754 999,811,422.4532754

القيمة السوقية الحالية لـ Kled AI هي $ 49.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KLED يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999811422.4532754. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.83M.