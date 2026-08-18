سعر GIZA اليوم

السعر المباشر لمشروع GIZA (GIZA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIZA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIZA.

يحتل GIZA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 299,136، مع عرض متداول قدره 340.33M GIZA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIZA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.487082، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIZA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-29.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.61K.

معلومات سوق GIZA (GIZA)

القيمة السوقية $ 299.14K$ 299.14K $ 299.14K الحجم (24 ساعة) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 878.95K$ 878.95K $ 878.95K إمداد دورة التداول 340.33M 340.33M 340.33M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GIZA هي $ 299.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.61K. العرض المتداول لـ GIZA يبلغ 340.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 878.95K.