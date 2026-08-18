سعر UOMI اليوم

السعر المباشر لمشروع UOMI (UOMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UOMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UOMI.

يحتل UOMI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 979,495، مع عرض متداول قدره 572.04M UOMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UOMI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00458419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UOMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.25.

معلومات سوق UOMI (UOMI)

القيمة السوقية $ 979.50K$ 979.50K $ 979.50K الحجم (24 ساعة) $ 15.25$ 15.25 $ 15.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M إمداد دورة التداول 572.04M 572.04M 572.04M إجمالي العرض 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

القيمة السوقية الحالية لـ UOMI هي $ 979.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.25. العرض المتداول لـ UOMI يبلغ 572.04M، مع إجمالي عرض 4919219238.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.